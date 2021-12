Celstraf geëist tegen oud-GGD-medewerker voor oplichting

S. was ingehuurd om testafspraken te maken en uitslagen terug te koppelen. Op 8 september vorig jaar, op zijn laatste werkdag voor de GGD, belde hij in elk geval drie mensen na het maken van de afspraak terug. De betrokken personen vertelde hij dat ze een borgsom (tot circa 100 euro) moesten betalen, om te voorkomen dat zij de testafspraak zouden afzeggen. Voor de betaling stuurde hij de slachtoffers een e-mail met een betaallink. Twee van hen betaalden, de derde rook direct onraad en meldde zich bij de GGD.

Telefoontjes

Het plegen van deze telefoontjes en het versturen van de mails heeft S. toegegeven. Dat geldt niet voor de telefoontjes die de slachtoffers vrijwel direct daarna kregen van een man die zich uitgaf voor medewerker van een bank. Die probeerde de slachtoffers te bewegen tot het overboeken van duizenden euro’s naar zogenaamd veilige rekeningen, omdat er gepoogd zou zijn bedragen van hun bankrekening af te schrijven. Deze ‘transacties’ konden onder meer door tijdig ingrijpen van de bank worden voorkomen.

Openbaar Ministerie

Het OM gelooft niet dat S. met deze pogingen tot oplichting niets te maken heeft, zoals hij zelf zegt. De bedragen waarbij het in deze pogingen om ging, pasten volgens het OM bij de schulden die S. destijds had. Er zijn aanwijzingen dat de man met anderen heeft samengewerkt. Volgens S. is daar geen sprake van. Over vrienden die in het politieonderzoek in beeld zijn gekomen, heeft hij niets willen zeggen.

Laptops

Ook heeft hij de politie geen inzage willen geven in zijn laptops en mobiele telefoon. De officier van justitie ziet daar een sterke aanwijzing in dat S. het achterste van zijn tong niet wil laten zien. Hij noemde de praktijken van S. “geraffineerd en uitgedacht”. Hij hekelde het misbruik van vertrouwen dat S. in zijn ogen heeft gemaakt, juist in een tijd waarin vertrouwen heel belangrijk is.

GGD

Na de eerste meldingen kreeg de GGD de man al snel in het vizier. Uit onderzoek bleek dat hij in totaal honderden dossiers in het CoronIT-systeem van de GGD heeft geopend terwijl hij deze voor zijn werk niet nodig had. Na zijn arrestatie zat de man 45 dagen in de cel. Hij betuigde spijt voor de rechtbank en zei dat hij destijds “snel geld” wilde verdienen, onder meer door zijn gokverslaving. (ANP)