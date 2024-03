Celstraffen voor stel uit Waalwijk vanwege witwassen met zorggelden

Het echtpaar had samen een thuiszorgorganisatie. De man was financieel directeur, zijn vrouw fungeerde als algemeen directeur. De organisatie declareerde in 2018 en 2019 minstens 33.795 meer zorguren bij zorgverzekeraars dan op basis van de beschikbare personeelsuren van het bedrijf mogelijk was. Zo hebben zij in een periode van bijna drie jaar op grootschalige en structurele wijze zorg gedeclareerd bij zorgverzekeraars die niet is geleverd, oordeelt de rechtbank.

Misbruik

Voor die gedeclareerde uren ontving de zorgorganisatie een vergoeding van 1.677.818 euro. In de periode van maart 2018 tot en met februari 2021 onttrokken de verdachten vervolgens een bedrag van in totaal 708.069,70 euro aan het bedrijf. Met dat geld kochten ze verschillende panden.

De rechtbank concludeert dat de man en vrouw op grove wijze misbruik maakten van de regelgeving rondom het declareren van zorggelden. De zorgregelgeving is bewust ruim ingericht zodat degenen die zorg nodig hebben, laagdrempelig een financiële tegemoetkoming kunnen krijgen. De rechtbank vindt het zeer kwalijk dat de verdachten op deze manier omgingen met gemeenschapsgeld dat juist bedoeld is voor mensen die zorg nodig hebben.