Centraal aanmeldpunt volgende stap in samenwerking wijkverpleging

Op 16 januari wordt de website www.zorginmijnwijk.nl gelanceerd. Op de site vraagt de verwijzer of cliënt in drie stappen zorg aan. Wijkverpleegkundigen van de samenwerkende zorgorganisaties bespreken iedere doordeweekse dag de binnengekomen zorgvragen in de regio Nijmegen. Vervolgens wordt ‘de juiste zorg, door de juiste organisatie’ opgepakt.

Waarborgen toegankelijkheid

Met een centraal aanvraagpunt willen de zorgorganisaties de toegankelijkheid in de wijkverpleging waarborgen. Die staat onder druk door de stijgende zorgvraag en krapte op de arbeidsmarkt.

Efficiënte rijroute

Volgens de bestuurders van de zorgorganisaties kijken ook huisartsen en transferpunten uit naar de samenwerking. Bovendien zorgt het initiatief voor efficiëntere rijroutes voor de wijkverpleegkundigen, waardoor er meer cliënten geholpen kunnen worden.

Pilotproject

Zorg in mijn Wijk is een pilotproject dat loopt tot mei 2023. Bij gebleken succes wordt het initiatief breder uitgerold in het Rijk van Nijmegen en voortgezet in de pilotgebieden gemeenten Druten, West Maas en Waal en in Nijmegen Dukenburg.