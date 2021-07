Certe benoemt twee bestuurders

Laboratoriumorganisatie Certe verwelkomt twee nieuwe bestuursleden: Geke Blokzijl start per 1 september en Remko Smit per 1 oktober. Zij vormen samen de raad van bestuur.

Geke Blokzijl stond de afgelopen vijf jaar aan het roer van Noorderzorg, een organisatie voor ouderenzorg in Noord-Groningen. Hier begeleidde ze een fusie en harmoniseerde ze de processen en systemen naar één nieuwe organisatie. Geke bekleedde diverse bestuursfuncties en heeft ruime bedrijfskundige kennis en ervaring als zelfstandig gevestigd interim- en verandermanager.

Remko Smit is sinds 2014 financieel directeur bij het Martini Ziekenhuis in Groningen. Daar hield hij zich met name bezig met de lange termijn, solide financiën, het doorontwikkelen van de besturing naar een matrix organisatie, het medisch specialistisch bedrijf en de zorgverzekeraars. Voor 2014 was Smit werkzaam in het bedrijfsleven in verschillende posities bij SAP en Philips. Hij vervulde verschillende regionale toezichthoudende rollen in het onderwijs, kinderopvang en welzijn.

Tweehoofdige leiding

De huidige bestuurder Harjan van Dam verlaat de organisatie per 1 september na acht jaar. De raad van toezicht vindt het een goed moment over te gaan tot een tweehoofdige leiding. “Er is sprake van een sterk veranderend zorglandschap met steeds meer nadruk op efficiency en effectiviteit naast kwaliteit van zorg. De uitdagingen waar een laboratoriumorganisatie als Certe qua omvang en complexiteit mee geconfronteerd wordt, vragen veel van onze organisatie en nog meer van de raad van bestuur als het aankomt op een goede vertegenwoordiging”, meldt de organisatie.