Ziekenhuis-CFO’s doen stoelendans

CFO Cees Buren verlaat in maart het Radboudumc voor een plek in de raad van bestuur van OLVG. Hij wordt bij Radboudumc opgevolgd door Mark Janssen, die momenteel financieel bestuurder bij het Franciscus & Vlietland is. Het Rotterdamse ziekenhuis beraadt zich op een opvolger.

Buren is sinds 2011 CFO van het Radboudumc in Nijmegen. Hij is hier verantwoordelijk voor financiën en bedrijfsvoering, waarbij zijn focus ligt op het ontwikkelen en implementeren van innovatieve, duurzame en betaalbare zorg. Eerder was hij werkzaam als directeur Financiën bij het voormalig VU medisch centrum (VUmc) in Amsterdam.

Bestuursvoorzitter Maurice van den Bosch van OLVG is verheugd over zijn komst: “Cees Buren is een zeer ervaren bestuurder. Zijn financieel bestuurlijke inzicht zal OLVG helpen om de komende jaren te bewegen binnen de krappe kaders van het hoofdlijnenakkoord.”

Uitdagende rol

Buren zegt het als een eer te beschouwen “deze uitdagende rol” binnen OLVG te mogen vervullen. “Ik kijk ernaar uit om met alle collega’s verder te bouwen aan de ambities van dit krachtige stadziekenhuis en samen vorm te geven aan de maatschappelijke rol, passend binnen de financiële mogelijkheden”, aldus Buren. “Deze benoeming stelt mij daarnaast in staat om ook professioneel terug te keren naar Amsterdam.”

Afscheid

Buren volgt Jeroen van Roon op die afgelopen zomer heeft aangegeven na het voltooien van zijn termijn zich te willen oriënteren op zijn volgende stap. Met een symposium op 13 februari neemt Van Roon officieel afscheid van OLVG.

Buren wordt bij Radboudumc opgevolgd door Mark Janssen (1967). Janssen is sinds 2014 lid van de raad van bestuur van Franciscus Gasthuis & Vlietland, een topklinisch ziekenhuis in de regio Rijnmond. Hij is CFO en heeft onder andere ICT, zorgverkoop en een deel van de zorg in zijn portefeuille.

Eerder was hij voorzitter van de raad van bestuur van de Zonnehuisgroep Vlaardingen en voorzitter/lid van het bestuur van de landelijke Zonnehuisgroep. Hij studeerde Bedrijfseconomie en Bedrijfskunde.

Het is nog niet bekend wie Janssen in Rotterdam opvolgt. De raad van toezicht beraadt zich samen met de raad van bestuur op de verdere samenstelling van de raad van bestuur