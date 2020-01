Cfo Reinier Haga Groep vertrekt in stilte

Huub Wieleman, de chief financial officer van de Reinier Haga Groep, is onverwacht opgestapt. Per 1 januari heeft hij geen zitting meer in de raad van bestuur van deze ziekenhuisgroep, bevestigt een woordvoerder van de Reinier Haga Groep.

Cruciale fase

De Reinier Haga Groep heeft het voortijdige vertrek van Wieleman nooit naar buiten gebracht of aangekondigd. Het moment van zijn vertrek is opmerkelijk, omdat de ziekenhuisgroep zich in een cruciale fase bevindt: voor 1 april beslist de raad van bestuur of de drie ziekenhuizen (HagaZiekenhuis, Reinier de Graaf Gasthuis en LangeLand Ziekenhuis) de bestuurlijke fusie ontbinden en zo ja, op welke manier.

Beschikbaar

Wieleman is sinds augustus 2015 cfo bij de Reinier Haga Groep. Hij is niet bereikbaar voor een toelichting op zijn voortijdige vertrek, maar op social media laat Wieleman weten dat hij beschikbaar is als bestuurder of interim-bestuurder. De woordvoerder van Reinier Haga geeft geen commentaar over de reden waarom de cfo is weggegaan.

De Reinier Haga Groep laat weten dat er “wordt nagedacht over de invulling van de functie van cfo onder deze omstandigheden”.

Resultaten

Vorige maand werd besloten af te zien van de voorgenomen juridische fusie tussen de ziekenhuizen in Den Haag, Delft en Zoetermeer, omdat die “niet tot de gewenste resultaten leidt”, liet de raad van bestuur toen weten. Het besluit kwam na hevig verzet van de medische staf van het Reinier de Graaf Gasthuis tegen dit fusietraject.

Ontvlechting

Dezelfde medische staf verklaarde onlangs dat ze wil dat ook de bestuurlijke fusie wordt teruggedraaid: “We zien zelf een ontvlechting tot drie onafhankelijk bestuurde ziekenhuizen met intensieve samenwerking op het gebied van hoogcomplex, laagvolume en uitgebreide netwerk- en ketenzorg als het beste model.”