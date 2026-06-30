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Thema: Ziekenhuiszorg
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Chemotherapie bij uitzaaiingen dikkedarmkanker levert niets op

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Uit een grote studie gepubliceerd in The Lancet Oncology blijkt dat extra chemotherapie geven aan patiënten met uitzaaiingen van dikkedarmkanker in het buikvlies voorafgaand aan een zware operatie geen betere kans op overleving oplevert.

De belangrijkste boodschap van het onderzoek is volgens Ignace De Hingh, oncologisch chirurg in het Catharina Ziekenhuis, bijzonder hoogleraar aan Maastricht University en onderzoeksleider dat de veronderstelling dat meer behandeling beter is voor deze patiëntengroep, niet opgaat. De studie laat volgens De Hingh juist zien dat extra chemotherapie geen overlevingswinst geeft. En bovendien gepaard gaat met flinke bijwerkingen. Dat raakt aan een bredere vraag in de oncologie: moet je alles behandelen wat je kán behandelen? Of alleen wat aantoonbaar iets toevoegt? In Nederland wordt een terughoudende lijn gevolgd. Die blijkt nu met betrouwbare data uit wetenschappelijk onderzoek te zijn bevestigd.

Geen eindpunt

“Veel buitenlandse oncologen dachten lange tijd juist dat chemotherapie een vanzelfsprekend onderdeel van de behandeling was. En een studie zonder die standaardbehandeling bijna niet voorstelbaar was. Juist daarom is de uitkomst van deze studie zo betekenisvol.” Volgens De Hingh is het onderzoek dan ook geen eindpunt. “Dit sluit het onderwerp niet af; het helpt ons verder.” De volgende stap is volgens hem om beter te voorspellen welke patiënten wel en geen baat hebben bij een zware buikoperatie. “Daarvoor kijken we naar een combinatie van factoren, zoals pathologie, radiologie, operatieverslagen en de uitkomsten van zorg.” Daarnaast lopen al vervolgstudies naar andere behandelstrategieën. “We blijven zoeken naar manieren om de overleving verder te verbeteren.”

Grootste studie

Aan het CAIRO6-onderzoek deden tien ziekenhuizen mee – negen in Nederland en één in België – over een periode van negen jaar. Het is daarmee de grootste studie ter wereld bij deze patiëntengroep. Het onderzoek werd opgezet en gecoördineerd vanuit het Catharina Ziekenhuis en mede mogelijk gemaakt door subsidies van het KWF en de Catharina Health Foundation. De deelnemende ziekenhuizen naast het Catharina Ziekenhuis waren Amsterdam UMC, UMC Utrecht, Erasmus MC, Antoni van Leeuwenhoek, Radboudumc, UMC Groningen, St. Antonius Ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente en het Ziekenhuis Oost-Limburg (Genk).

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