Chemotherapie Thuis wint internationale innovatie-award

Het project Chemotherapie Thuis van het Bravis Oncologie Centrum en Allerzorg Care for Cancer is onderscheiden met een Orpea innovatie-award. De prijs wordt jaarlijks toegekend door een internationale jury van artsen.

Het Bravis Oncologie Centrum ging in april vorig jaar eerste ziekenhuis – inmiddels is het Zeeuwse ziekenhuis ADRZ ook aangehaakt – in zee met Allerzorg Care for Cancer. Het doel was om het project Chemotherapie Thuis op poten te zetten. Het aantal patiënten dat het Bravis Oncologie Centrum met chemo- en of immuuntherapie behandelt , stijgt jaarlijks. Dit komt zowel door de toename van het aantal patiënten met kanker als door de toename van de behandelmogelijkheden. De verplaatsing naar (gedeeltelijke) behandeling thuis lag zodoende voor de hand.

Prettig voor patiënt

“Door de samenwerking met Allerzorg hebben we de chemotherapie op veilige wijze naar huis kunnen verplaatsen”, zegt Mariët Raatgever, zorgmanager oncologie bij het Bravis Oncologie Centrum. “Dit was erg prettig voor onze patiënten, die al kwetsbaar zijn door de kanker, al dan niet in combinatie met een hoge leeftijd. Zij hoeven hierdoor niet meerdere keren per week naar het ziekenhuis te reizen.”

Uitbreiden

Het project is niet onopgemerkt gebleven en sleepte onlangs een de Orpea award ‘Innovatie in zorg’ in de wacht. Die wordt jaarlijks uitgereikt, na beoordeling door een jury van artsen wereldwijd. Allerzorg hoopt dat de onderscheiding helpt om verder uit te breiden, ook internationaal. “Chemotherapie thuis is een project voor de toekomst”, stelt Saskia Claassen, projectmanager Care for Cancer bij Allerzorg. “Daarmee kunnen we ziekenhuizen ontzien in de druk van de zorg en de patiënten in hun eigen omgeving kunnen verzorgen.”