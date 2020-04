China: afgekeurde mondkapjes waren niet voor medisch gebruik

Nederland had kunnen weten dat de afgekeurde mondmaskers uit China niet in ziekenhuizen gebruikt konden worden. Dat was vooraf namelijk duidelijk aangegeven, stellen een woordvoerster van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken en een medewerker van het ministerie van Handel.

“Maskers in verschillende categorieën bieden uiteenlopende beschermingsniveaus; voor dagelijks gebruik en voor medische doeleinden”, schrijft Hua Chunying, woordvoerster van Buitenlandse Zaken op Twitter. Volgens haar heeft de Chinese fabrikant duidelijk vermeld dat de mondkapjes niet voor medisch gebruik waren.

Dat laatste bevestigt ook Liu Changyu van het Chinese ministerie van Handel. Hij zegt tegen de staatskrant China Daily dat het ministerie die conclusie heeft getrokken op basis van onderzoek naar de afgekeurde mondmaskers in Nederland. Hij adviseert om mondkapjes in China alleen te kopen bij bedrijven die geregistreerd staan bij de gezondheidsautoriteiten, de kwaliteit van tevoren altijd te controleren en ze alleen te gebruiken waarvoor ze zijn bedoeld.

Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid keurde vorige week een zending mondkapjes af, omdat de kwaliteit van de 600.000 maskers onvoldoende was. Een deel was al verdeeld onder ziekenhuizen. Zondag sprak minister Martin van Rijn (Medische Zorg) met de Chinese ambassadeur in Den Haag over de kwestie. (ANP)