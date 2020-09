ChipSoft opent deur tussen EPD en PGO

ChipSoft, de grootste EPD-leverancier voor ziekenhuizen in Nederland, heeft het MedMij-label gehaald. Gevolg hiervan is dat patiënten van ziekenhuizen met het ChipSoft EPD binnenkort een deel van hun gezondheidsgegevens ophalen in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

MedMij is een Nederlandse standaard om veilig gezondheidsgegevens uit te wisselen tussen zorgprofessionals en zorggebruikers. Dat gebeurt via een PGO, waarop zorggebruikers hun gegevens kunnen inzien en beheren. Organisaties die aantoonbaar aan de spelregels op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid voldoen, mogen het label van stichting MedMij voeren.

Meer gegevensuitwisseling

ChipSoft, marktleider onder Nederlandse ziekenhuizen op het gebied van EPD’s, regelt de uitwisseling met het PGO via de eigen dienst Zorgplatform. Dat dit aan de criteria voor het label voldoet, opent de deur voor meer gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen en de verschillende PGO’s die ook het label dragen.

Enige struikelblok is nog dat zorgaanbieders die patiëntgegevens willen beschikbaar stellen voor uitwisseling een overeenkomst met ChipSoft moeten tekenen. De EPD-leverancier voert daar al gesprekken over met geïnteresseerde ziekenhuizen.

Belangrijke stap

‘Dat een grote leverancier als ChipSoft het MedMij-label heeft gehaald, is een enorm belangrijke stap’, zegt Marc van Dijk, algemeen manager van stichting MedMij, in een persbericht. ‘Wij willen mensen regie geven over hun gezondheid en gezondheidsgegevens. Dat kan alleen als die gegevens beschikbaar komen om op de MedMij-manier uit te wisselen. Nu de grootste EPD-leverancier van ons land het label heeft, zijn er in potentie ontzettend veel gegevens beschikbaar.’