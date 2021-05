Chirurg Franciscus Gasthuis & Vlietland wordt toezichthouder bij Basalt

Van Marle is chirurg in het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam en Schiedam. Zijn aandachtsgebieden zijn algemene chirurgie, hand- en polschirurgie en traumachirurgie. Hij is tevens voorzitter van de vakgroep Chirurgie, lid van het programmateam Value Based Healthcare en voormalig voorzitter van het Stafbestuur van het Franciscus Gasthuis & Vlietland. Daarnaast is hij op diverse terreinen actief, zo is hij ook toezichthouder bij Huisartsenposten De Limes.

Basalt levert revalidatiegeneeskundige zorg vanuit elf locaties in en nabij de ziekenhuizen in de regio Zuid-Holland.