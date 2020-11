ChristenUnie wil meer invloed en beter salaris voor verplegenden

Verpleegkundigen en verzorgenden moeten meer zeggenschap krijgen over hun werk en beter worden beloond. De ChristenUnie doet daarvoor zes voorstellen in een manifest. Zo wil de coalitiepartij dat er een wettelijke verplichting komt voor zorginstellingen om een adviesraad voor verpleegkundigen en verzorgenden te hebben. Ook de VVD en GroenLinks willen meer inspraak en invloed van deze groep zorgmedewerkers op hun eigen werk. Ze dienden daartoe onlangs samen een initiatiefwet in.

De ChristenUnie wijst erop dat onder meer regeldruk, gebrek aan autonomie en financiële knelpunten ertoe leiden dat een groot deel van het zorgpersoneel de zorg alweer snel verlaat. Rapporten van onder meer de Sociaal Economische Raad (SER) en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) onderstrepen dat. Naast een betere beloning vindt de kleinste regeringspartij ook dat het makkelijker moet worden om meer uren te werken. In de zorgsector is een groot personeelstekort, dat een beetje kan worden ingelopen als parttimers meer zouden werken.

Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber: “Goede zorg is letterlijk van levensbelang. Sinds maart is Nederland nog eens extra van dit besef doordrongen. Onze samenleving kan bouwen op toegewijde zorgverleners, die dag en nacht voor ons klaar staan. De afgelopen periode maakt ook pijnlijk duidelijk dat het tijd is voor structurele verbeteringen. Onze verpleegkundigen en verzorgenden verdienen meer inspraak, een betere beloning en een groter vertrouwen. Waardering uit zich niet alleen in mooie woorden, dat is wat nu telt.”

Deze week behandelt de Tweede Kamer de begroting van de zorgsector voor komend jaar. (ANP)