Chronisch zieken hebben moeite met actieve rol in eigen zorg

Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel naar de gezondheidsvaardigheden, het zelfmanagement en de eigen regie van verschillende groepen zorggebruikers. Verder bleek dat mensen met een chronische ziekte tijdens de coronapandemie problemen ervaarden met de toegang tot de zorg. Het Nivel deed het onderzoek onder de Nivel-panels.

Actieve rol

Mensen worden steeds meer aangemoedigd om eerst zelfstandig te handelen met ondersteuning van hun informele netwerk, voordat ze een beroep doen op professionele zorgverleners. Niet iedereen slaagt hierin. Veel mensen met een chronische ziekte geven aan dat zij geen actieve rol willen of kunnen nemen in hun eigen zorg.

Zij willen de controle over hun gezondheid wel houden, maar hoe zij hierin slagen verschilt sterk per persoon. Bijna 40 procent mist hiervoor de juiste kennis, vaardigheden of motivatie. Dit geldt met name voor oudere personen, mensen met een lager opleidingsniveau en degenen die ernstigere lichamelijke klachten hebben als gevolg van hun ziekte.

Zelfmanagement

Ook blijkt dat mensen die langdurig zorg of ondersteuning nodig hebben, in het bijzonder mensen met een matige of ernstige lichamelijke beperking, jongvolwassenen en personen met een beperkte opleidingsachtergrond, over het algemeen een lager niveau van zelfmanagementvaardigheden hebben.

Toegang tot zorg

De kans op negatieve gevolgen voor de gezondheid bij verminderde toegang tot zorg is groter voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. De onderzoekers zagen dat mensen met een chronische ziekte, zoals diabetes, hart- en vaatziekten of longziekten tijdens de coronapandemie problemen ondervonden met de toegang tot de zorg.

Bijna 40 procent van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden meldde dat ze geconfronteerd werden met geannuleerde zorgafspraken. Bij mensen met voldoende gezondheidsvaardigheden lag dit percentage op slechts 23 procent.

———————————————-

Dag van de Preventie

Oplossingen voor de noodzakelijke strijd tegen gezondheidsverschillen

30 mei 2024, Utrecht

Daar gaat het ook over: Zorg en laaggeletterdheid: wat u moet horen, door Rob Weijers, taalambassadeur Pharos, en Rosaline Mentink MD, senior projectleider/adviseur Persoonsgerichte Zorg en Ondersteuning, Pharos.