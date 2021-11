Chronische zieke jongeren willen vraagbaak buiten zorg

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Jongerenvraagbaakdiabetes’, in opdracht van het ministerie van VWS en uitgevoerd door de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF). Ongeveer 94 procent van de ruim 600 jongeren (11 – 25 jaar) met een chronische aandoening zeiden een jongerenvraagbaak nuttig en zinvol te vinden.

Aandoening is barrière

Ruim 1,3 miljoen jongeren in Nederland hebben een chronische aandoening en een groot deel van deze jongeren ervaren dat hun aandoening een barrière is om mee te doen in de maatschappij. Ze geven hun leven een lagere kwaliteit, voelen zich door hun gezondheid belemmerd in school of werk, hebben minder vrienden en maken zich zorgen over de toekomst.

Veel jongeren geven in het onderzoek van NDF aan dat zij zich niet gehoord en begrepen voelen. Een groot deel van deze groep loopt tegen dezelfde – niet medische – problemen aan op het gebied van mentale klachten, omgang met sociale contacten, participatie op school of werk. Daarbij komt elke keer de vraag kijken: bij wie kan ik terecht met dit probleem?

Uit het verkenningsonderzoek van NDF blijkt onder meer dat er onvoldoende ondersteuningsaanbod is en dat het ondersteuningsaanbod dat er wel is, vaak niet voorziet in de behoefte van jongeren.