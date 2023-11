Ciro en SJG Weert breiden samenwerking uit

Mensen met complex chronische longziekten als COPD of ernstig astma of mensen met hartfalen worden door hun longarts of cardioloog van – in dit geval – SJG naar Ciro verwezen. Daar worden ze opgenomen voor een zogenaamd beginassessment. Patiënten worden tijdens het assessment gezien door de fysiotherapeut, ergotherapeut, longarts of cardioloog, diëtist, verpleegkundige en psycholoog. Hierdoor moet er een uitgebreid beeld van de patiënt ontstaan en wordt bepaald of en welke gespecialiseerde multidisciplinaire behandeling zinvol is. Vervolgens wordt het behandelplan opgesteld waarbij de persoonlijke doelen van de patiënt het uitgangspunt vormen. Patiënten uit Weert en omgeving die geschikt bevonden zijn voor een poliklinische behandeling gaan daarvoor naar SJG in Weert.

“Beide patiëntgroepen lopen deels tegen dezelfde problemen aan”, ligt Sarah Houben-Wilke, kenniscoördinator bij Ciro, toe. “Bovendien is er in beide gevallen veelal sprake van comorbiditeiten: vaak is het een combinatie van aandoeningen die maakt dat mensen helemaal vastlopen. Daarbij bieden we maatwerk; het programma wordt afgestemd op de individuele patiënt. En het mooie is dat wij met en van elkaar blijven leren omdat je als verschillende specialisten van verschillende instellingen intensief met elkaar samenwerkt. Je doet er samen alles aan om ervoor te zorgen dat de patiënt zich beter voelt, regie terugkrijgt en een betere kwaliteit van leven ervaart. Daar is de hele behandeling en onze kennisontwikkeling op ingericht.”