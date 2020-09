CIZ-voorman wordt interim-bestuurder CAK

Hans Ouwehand is per 1 september op interim-basis gestart als voorzitter van de raad van bestuur van het CAK. Hij volgt Daniëlle van der Vliet op.

Dat meldt het ministerie van binnenlandse zaken op haar website. Hans Ouwehand is momenteel voorzitter van de raad van bestuur van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en zal in die functie voor een dag in de week verbonden blijven aan het CIZ. Daarvoor was hij vicevoorzitter raad van bestuur bij dezelfde organisatie. Eerder vervulde hij meerdere functies op directieniveau bij diverse organisaties. Hans Ouwehand studeerde Nederlands Recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.