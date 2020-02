Cliënten met LVB mediawijzer dan ghz-zorgprofessionals

Jonge mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn vaak mediawijzer dan hun begeleiders en behandelaren in de gehandicaptensector. Dat blijkt uit het onderzoek van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), het Nederlands Jeugdinstituut en het Netwerk Mediawijsheid, dat op 13 februari is gepresenteerd.

Driekwart van de professionals in het onderzoek ervaart dat de jonge mensen met een LVB die zij begeleiden en behandelen vaardiger zijn in de omgang met media dan zijzelf. Deze groep heeft veel behoefte aan meer inzicht in de kansen die media bieden, en hoe gevaren als gevolg van mediagebruik gekeerd kunnen worden. De professionals in het onderzoek zijn werkzaam bij vijftig gehandicaptenzorgaanbieders.

Kansen onbenut

De mediaconsumptie van mensen met een beperking wijkt nauwelijks af van het mediagebruik onder mensen zonder beperking, zo laat het onderzoek zien. Het vele mediagebruik biedt kansen voor de persoonlijke ontwikkeling van mensen met een beperking, maar de lage ‘digitale geletterdheid’ en handelingsverlegenheid onder de begeleidende en behandelende zorgprofessionals zitten deze kansen in de weg, blijkt uit de bevindingen.

Hogere prioriteit

Tijdens de bijeenkomst waar het onderzoek werd gepresenteerd, werd duidelijk dat professionals in de gehandicaptensector de mediawijsheid hoger willen prioriteren in de begeleiding van mensen met een beperking. Daar is echter aanvullende scholing op het gebied van mediaopvoeding voor nodig, aldus begeleiders en behandelaren in de gehandicaptensector.