Cliënten SDW gaan ondersteunen bij verpleeghuis van tanteLouise

Bestuurders Ingrid van Huijkelom van SDW en Jan-Kees van Wijnen van tanteLouise hebben een samenwerkingsovereenkomst voor een nieuw serviceteam. Cliënten van dit serviceteam van SDW gaan verschillende facilitaire en sociale taken oppakken in het nieuwe verpleeghuis Hoogerwaard van tanteLouise.

SDW ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. “Samen met de medewerkers van tanteLouise kijken we waar onze cliënten van meerwaarde kunnen zijn en wat de wensen, mogelijkheden en leerdoelen van onze cliënten zijn”, aldus Ingrid van Huijkelom. Het serviceteam start 3 mei.

Serviceteam

Het begon met een vraag van tanteLouise of cliënten van SDW als vrijwilligers ingezet konden worden. Na enkele gesprekken was dat idee doorontwikkeld tot het inzetten van een volwaardig serviceteam. “Hiermee stellen we de cliënten van SDW in de gelegenheid om arbeidsvaardigheden aan te leren”, zegt Jan-Kees van Wijnen, bestuurder bij tanteLouise. “We zien uit naar een prettige samenwerking.”

Ook Ingrid van Huijkelom-van Iersel, bestuurder bij SDW, kijkt uit naar de samenwerking. “Medewerkers -onze cliënten- van dit serviceteam krijgen zo de kans om mee te doen in de maatschappij en om zich te ontwikkelen. We gaan daarbij uit van wat iemand wel kan en kijken naar mogelijkheden en talenten.”

Het nieuwe verpleeghuis Hoogerwaard staat middenin Hoogerheide. Er is plaats voor 138 bewoners die vanwege lichamelijke problemen en/of dementie niet meer zelfstandig kunnen wonen. Hoogerwaard heeft een woning voor mensen met de ziekte van Parkinson. TanteLouise heeft het nieuwe verpleeghuis eind februari in gebruik genomen.