Cliëntenorganisaties roepen politiek op gehandicaptenzorg niet te vergeten

De financiële problemen en personeelstekorten in de gehandicaptenzorg zijn volgens cliënten- en verwantenraden onvoldoende in beeld bij de politiek. Daarom trekken KansPlus, Ieder(In) en het LSR aan de bel.

Waar de ouderenzorg, ziekenhuiszorg en ggz veel media-aandacht krijgen, is de problematiek in de gehandicaptenzorg volgens mensen met een beperking en verwanten nauwelijks zichtbaar. Zij zijn daardoor bang dat mensen met een levenslange- en brede beperking vergeten worden.

Beleidskeuzes

Door de financiële tekorten en arbeidskrapte maken ghz-aanbieders gedwongen keuzes. “Cliënten-, verwanten- en familieraden worden hier niet of onvoldoende bij betrokken”, aldus KansPlus, Ieder(in) en het LSR. Daarmee staat de kwaliteit van leven volgens de partijen onder druk. De cliëntenorganisaties roepen politici, landelijke beleidsmakers en ghz-bestuurders daarom op aandacht te schenken aan hun zorgen en de problemen die hieraan ten grondslag liggen.

“Geef de gehandicaptenzorg de aandacht die zij verdient. Besteed in de verkiezingsdebatten en in de latere formatie ook aandacht aan mensen met een (verstandelijke) beperking”, luidt hun oproep. Daarnaast moeten cliëntenraden, familieraden en verwantenraden consequent en volledig bij beleidskeuzes betrokken worden die de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven raken en met zorginstellingen afspraken te maken over de rol van familie. Om de personeelstekorten in de gehandicaptenzorg terug te dringen, roepen de cliëntenorganisaties aanbieders op te investeren in opleiding van nieuwe professionals en omscholingsmogelijkheden.