Cliëntenraad Amsta-locatie stapt op na conflict met zorginstelling

De cliëntenraad en oud-leden van de raad zeggen dat de zorg ondermaats is bij de locatie. Zij voelen zich gesterkt door het verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Amsta benadrukt dat de zorg in Vondelstede, waar op dit moment een renovatie plaatsvindt, is verbeterd en dat het verscherpte toezicht niet specifiek op deze locatie was gericht, maar voor een aantal locaties gold.

Juist beleid

Ook verwijst Amsta naar oordelen en conclusies van de Ondernemingskamer van de rechtbank Amsterdam en de Landelijke Commissie van Vertrouwenspersonen. e Ondernemingskamer is in haar laatste uitspraak van 21 juni van oordeel dat er “geen gegronde redenen zijn om te twijfelen aan een juist beleid en een juiste gang van zaken binnen Amsta”.

Medezeggenschap

Om de medezeggenschap van bewoners van Vondelstede toch vorm te geven, worden de belangen nu behartigd door de cliëntenraden van andere locaties waar Vondelstede-bewoners tijdelijk zijn ondergebracht.