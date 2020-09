Cliëntenstop voor VGZ-verzekerden bij ExpertCare

“Nooit eerder stopte ExpertCare met de zorg aan de cliënten van een zorgverzekeraar, maar genoeg is genoeg”, aldus ExpertCare over het bereiken van zorgkostenplafond.

Coronacrisis

De toename van het aantal VGZ-cliënten bij ExpertCare is mede veroorzaakt door de coronacrisis. Omdat veel cliënten te kwetsbaar waren om naar het ziekenhuis te gaan voor een behandeling, heeft ExpertCare deze mensen thuis verpleegd. Daarbij vallen medicatieprogramma’s voor cliënten die immunotherapie thuis krijgen, in 2020 onder de wijkverpleging in plaats van medisch specialistische zorg met een lager tarief als gevolg.

Oplossing

Volgens ExpertCare is VGZ herhaaldelijk gevraagd mee te werken aan een oplossing, maar VGZ zou daar tot op heden niet bereid toe zijn. Voor de intramurale Villa ExpertCare worden nog wel VGZ-cliënten in zorg genomen. Cliënten van VGZ die al in zorg zijn, blijven de zorg van ExpertCare ontvangen.

ExpertCare biedt gespecialiseerde verpleging thuis aan volwassenen en kinderen tot jaar. Aan deze laatste groep biedt ExpertCare op locaties in in Rijswijk, Vleuten, Waalre en Wezep ook gepecialiseerde verpleging ‘zo thuis mogelijk’ .

Toereikend

In een reactie laat VGZ weten “al langere tijd” in gesprek te zijn met ExpertCare over de hoogte van de tarieven en over de wijze van zorg leveren. “Met ExpertCare is overeengekomen dat zij niet zouden groeien ten opzichte van het voorgaande jaar”, aldus een woordvoerder. “Dat de zorg binnen de wijkverpleging als gevolg van de coronapandemie zou zijn toegenomen herkennen wij niet. Landelijk had dit eerder een daling tot gevolg. We zien ook geen effect op het aantal cliënten dat immunotherapie thuis krijgt, noch hebben wij hierover vanuit het betrokken ziekenhuis signalen ontvangen. De afspraken die wij met ExpertCare hebben gemaakt met betrekking tot immunotherapie thuis zijn in onze ogen dus toereikend.”

Voor VGZ-verzekerden die niet bij ExpertCare terecht kunnen is er volgens VGZ voldoende alternatief aanbod in de regio beschikbaar. VGZ zegt daarbij als bemiddelaar te willen optreden.