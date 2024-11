Cliëntorganisaties LOC Waardevolle zorg en Raad op Maat fuseren

Raad op Maat is al ruim dertig jaar actief in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De organisatie houdt zich bezig met de collectieve medezeggenschap in de vorm van cliëntenraden en inspraak in de individuele zeggenschap in het dagelijks leven van de cliënt.

Stichting LOC Waardevolle zorg ondersteunt al meer dan veertig jaar cliëntenraden in zorg en welzijn, vooral in de ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en Jeugdzorg.

“Met het samenvoegen van de kennis, het aanbod en de netwerken zorgen we ervoor dat we stevig kunnen inzetten op het versterken van zeggenschap en medezeggenschap in álle zorgsectoren. De komende maanden werken we aan het integreren van het aanbod, de kennis en methodieken van Raad op Maat dat met een kleine aanpassing ook bruikbaar is in de ouderenzorg, ggz of jeugdgezondheidszorg. ‘Raad op Maat’ wordt een label waaronder de gefuseerde organisatie verder gaat met het bedienen van de (mede)zeggenschapsmarkt voor de specifieke doelgroep van mensen met een verstandelijke handicap”, aldus de samenwerkende organisaties.