CNV dreigt Staat met rechter om coronacompensatie zorgmedewerkers

Veel zorgmedewerkers hebben tijdens hun werk corona opgelopen. Uit onderzoek blijkt dat langdurige klachten na een coronabesmetting onevenredig vaak voorkomen bij zorgpersoneel. Zeker 113 mensen hebben inmiddels hun baan verloren omdat ze langer dan twee jaar ziek zijn geweest en hun werkgever hen dus niet langer in dienst hoefde te houden.

Overbruggingsregeling

Over een compensatieregeling voor zorgmedewerkers wordt al langere tijd gesteggeld. In februari van dit jaar kwam het kabinet met een overbruggingsregeling. Zorgmedewerkers met long covid zouden hiermee een half jaar langer in dienst kunnen blijven bij hun werkgever. De exacte uitwerking van dit plan moet nog volgen. Deze maand stelde vakbond FNV al dat het kabinet hier minstens 150 miljoen euro voor moet uittrekken. De FNV dreigde de Staat aansprakelijk stellen als zo’n schadefonds er niet komt.

Sommatiebrief

Nu laat dus ook CNV Zorg & Welzijn weten juridische stappen niet te schuwen. Advocaten hebben inmiddels namens CNV een sommatiebrief gestuurd aan het ministerie van VWS met de wens nu snel tot een oplossing te komen. Heeft dit geen effect, dan wil de bond een compensatie via de rechter afdwingen.

“CNV wil dat de staat met een serieuze financiële tegemoetkoming komt voor de schade die de zorgmedewerkers hebben oplopen door long covid”, laat Gaby Perin-Gopie, voorzitter CNV Zorg & Welzijn, weten. “Veel zorgmedewerkers met long covid hebben een groot deel van inkomen zien wegvallen. In veel gevallen is het inkomen wel met 30 procent afgenomen in de eerste twee ziekte jaren. Er zijn heel veel mensen die in de financiële problemen terecht zijn gekomen. Er zijn zelfs mensen die inmiddels ontslagen zijn of moeten verhuizen! Al deze mensen hebben letterlijk hun leven gegeven om andere mensen te redden en te verzorgen en als dank komen zij nu met de rekening te zitten”

Inkomendverlies

CNV wil in de eerste plaats een financiële compensatie voor inkomensverlies dat deze mensen hebben opgelopen. Voor degene die nog steeds niet genezen zijn kan dit flink in de papieren lopen. “Als je aan het begin van je carrière staat en door long covid voorlopig niet meer kan werken, kunnen dat flinke bedragen worden. Daarnaast gaat het ook om kosten die mensen met long covid maken die bijvoorbeeld niet door de zorgverzekering worden vergoed, denk bijvoorbeeld aan (fysio)therapie”, stelt Perin-Gopie.

Zorgmedewerkers in gevaar gebracht

De vakbond hoopt dat de overheid zijn verantwoordelijkheid neemt en niet wacht totdat er een rechter aan te pas moet komen. “Al twee jaar lang is CNV (en andere partijen) bezig om bij de overheid dit onrecht aan te kaarten, en er komt maar geen oplossing. Als de overheid niet heel snel met een goede oplossing komt, dan zal de stap naar de rechter genomen worden. We hebben het hier over mensen die al twee jaar een deel van hun inkomen zien verdwijnen”, benadrukt Perin-Gopie. “De Staat heeft met de richtlijnen over persoonlijke beschermingsmiddelen van het RIVM, zorgmedewerkers in gevaar heeft gebracht. Die richtlijnen waren ontoereikend en in strijd met de adviezen van de WHO (die in andere landen wél werden gevolgd). De Staat is daardoor aansprakelijk voor schade en inkomensverlies van zorgpersoneel met long-covid, nu en in de toekomst.”

Werkgevers

De bond ziet ook een rol voor werkgevers in de zorg. “Werkgevers zijn er bij gebaat dat er snel een regeling komt. Als werkgevers ook druk uitoefenen op VWS om snel met de regeling te komen, laten zij zien dat ze opkomen voor de medewerkers in de zorg. Het laatste wat je wil is dat mensen de zorg verlaten uit angst dat ze in de financiële problemen komen, doordat ze op het werk long covid oplopen”, aldus de voorzitter.