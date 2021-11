IZZ compenseert ook in 2022 eigen risico van zorgmedewerkers met covid

Sinds november 2020 vroegen al ruim 900 zorgmedewerkers steun aan. De stichting verwacht dat dit einde van dit jaar oploopt tot zeker 1000 aanvragen van zorgmedewerkers. Zorgmedewerkers die in 2021 al gebruik van maakten van de regeling, kunnen dit komend jaar opnieuw doen als zij kampen met ernstige (Long) COVID klachten en zijn verwezen naar de overheidsregeling ‘Paramedische herstelzorg na COVID-19’.

Wegcijferen

Dat corona een zware wissel trekt op zorgmedewerkers, bleek in september al uit onderzoek van IZZ. Van de zorgmedewerkers is 18% afgelopen jaar zelf besmet met Covid-19. Bijna de helft had daar langdurig klachten van. Dit is een kwart meer dan het landelijk gemiddelde (37%). Terwijl meer zorgmedewerkers klachten hadden, maakten er minder gebruik van zorg. Het bezoek aan de fysiotherapeut en psychische hulp nam voor het eerst in vijf jaar af.

Roland Kip, algemeen directeur van Stichting IZZ: “Deze cijfers liegen er niet om. Voor het tweede opeenvolgende coronajaar cijferen zorgmedewerkers zich weer weg. Dat legt een enorme hypotheek op hun inzet en werkplezier. Dit én het inzicht dat het eigen risico voor zorgmedewerkers soms een drempel opwerpt om benodigde zorg te gebruiken, maakt dat we hen ook volgend jaar steunen met deze financiële compensatie.”

Meer steun noodzakelijk

Volgens Kip is het cruciaal dat zorgmedewerkers meer steun krijgen bij de verwerking van de impact die corona fysiek en mentaal op hen heeft. “Zij staan al lange tijd onder hoge druk. De opnieuw oplopende coronabesmettingen maar ook de inhaalzorg voert deze druk verder op. Willen we voorkomen dat ze langdurig uitvallen of zelfs de zorg verlaten, dan moeten zij meer steun krijgen bij het gezond blijven doen van hun werk. ‘Hier ligt een cruciale rol voor de werkgevers en leidinggevenden. Ook de overheid moet meer investeren in preventie en het behoud van het zorgpersoneel zelf”, aldus de IZZ-directeur.