CNV: Gebrek aan perspectief van minder werkdruk jaagt personeel de zorg uit

Gebrek aan zeggenschap over de eigen werkzaamheden en onvoldoende werk-privébalans zijn de belangrijkste redenen voor uitstroom, zeker bij jonge mensen. “Die kiezen voor zzp-schap of nog erger: gaan helemaal de zorg uit. Daar is voor werkgevers op korte termijn nog een grote slag te maken.” Dat zegt Joost Veldt, CNV Zorg en Welzijn bestuurder.

“De werkdruk is enorm, maar wat vooral personeel de zorg uit jaagt, is het gebrek aan perspectief dat die werkdruk ooit minder wordt”. Veldt reageert daarmee op de cijfers die het CBS vandaag publiceerde over uitstroom in de zorg.

Handen aan het bed

Veldt: “In een aantal grote zorgcao’s hebben we dit jaar de afspraak kunnen maken dat vaste mensen de eerste keus krijgen bij de samenstelling van het rooster. Dat is een begin, maar er kan veel meer. Vertrouw op de professionaliteit en geef meer regie op het eigen werk.” Veldt vindt rigoureus ingrijpen in de administratieve taken ook hard nodig. “Wil je handen aan de computer of aan het bed? Je lost er de grote tekorten in de zorg niet meteen mee op, maar kunt er wel uitstroom mee beperken.”

Politieke toekomstvisie noodzakelijk

CNV Zorg en Welzijn verwacht opnieuw bezuinigingen op de zorg met Prinsjesdag. Veldt: “Ongetwijfeld wordt er meer geld uitgegeven dan vorig jaar. Maar de zorgvraag stijgt al jaren harder dan het budget. En zorgpersoneel mag vervolgens de gaten dichtlopen. Het gevaar bestaat dat de politiek zorg vooral als een kostenpost ziet, we zien te weinig toekomstvisie.

Het aantal ouderen neemt toe en de minister zegt voortdurend dat de zorg niet op extra mensen moet rekenen. Een plan hoe de problemen in de zorg dan wel moeten worden aangepakt ontbreekt, de gedachten blijven hangen bij ‘preventie’ en innovatie’. Natuurlijk is dat belangrijk, maar bij lange na niet genoeg. Nu al krijgen we in een rijk land als Nederland in de zomer de kraamzorg al niet meer georganiseerd en wordt familie gevraagd bij te springen in een ziekenhuis.”