CNV: naar rechter om aanvraag coronabonus

Vakbond CNV Zorg & Welzijn roept haar leden in alle zorgsectoren op te melden als hun werkgever of opdrachtgever de coronabonus niet aanvraagt. De bond houdt er rekening mee dat er daarna juridische actie volgt.

Goed werkgeverschap

“Het aanvragen van de coronabonus behoort ons inziens tot ‘goed werkgeverschap’,” zegt Anneke Westerlaken, voorzitter CNV Zorg & Welzijn. “Goed werkgeverschap is in de wet omschreven. Argumenten dat het te ingewikkeld of teveel rompslomp is, tellen voor ons niet. Werkgevers horen ervoor te zorgen dat deze bonus wordt aangevraagd voor iedereen die daar maar enigszins recht op zou kunnen hebben. Het kan niet zo zijn dat deze bonus lukraak bij sommigen zorgwerkers terecht komt en bij anderen niet, terwijl zij er wel recht op hebben.”

Wie wel en wie niet

De zorgbonus van 1000 is bedoelt voor iedereen die heeft bijgedragen aan de zorg tijdens de coronacrisis. Werkgevers moeten mensen daarvoor voordragen bij het kabinet. Volgens CNV zijn er zorginstellingen die voor niemand een coronabonus aanvragen, of die zzp’ers en flexwerkers niet voordragen. Daarnaast vindt de bond dat sommige werkgevers verkeerd omgaan met de lijst functies die niet in aanmerking komen voor de bonus.

Wat hun betreft horen ook mensen van de technische dienst de bonus te krijgen. “CNV Zorg & Welzijn staat nog steeds op het standpunt dat de coronabonus ruimhartig moet worden uitgekeerd en prijst zowel de zorginstellingen die hem voor al hun personeel hebben aangevraagd, als degenen die de bonus al uit eigen zak vooruit betaald hebben.”

Gesprek

De vakbond belooft in gesprek te gaan met de werkgevers van leden die zich melden. De gang naar de rechter kan volgen dat die gesprekken niet naar wens verlopen.