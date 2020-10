CNV pleit voor meer sneltests

CNV roept het kabinet op de capaciteit van sneltests zo snel mogelijk op te schalen. Volgens de vakbond zitten tienduizenden werkenden op dit moment thuis, in afwachting van de uitslag van hun coronatest. “Dat blijkt uit een inventarisatie onder onze sectoren. Als we dit doorrekenen naar misgelopen arbeid, kan dit miljoenen kosten. En duizenden banen. We trekken daarom aan de noodrem”, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin.

Volgens Fortuin leidt deze situatie tot misgelopen bedrijfsinkomsten en uiteindelijk baanverlies. “Dit is op lange termijn funest voor de werkgelegenheid. Bovendien moeten veel werkenden vakantiedagen inleveren, of krijgen ze geen loon doorbetaald als ze niet komen werken. Of ze gaan alsnog werken, terwijl ze corona hebben en anderen dus besmetten. Het leidt tot allerlei uitwassen”, aldus de CNV-voorzitter.

‘Onwenselijke situatie’

Hij wijst daarbij op schoolklassen die meer dan een week thuiszitten of zorgmedewerkers die toch gaan werken omdat er een personeelstekort is. “Maar ook in veel marktsectoren zitten mensen klem. Een zeer onwenselijke situatie”, aldus Fortuin.

Trage testklem

Hij stelt dat andere landen, zoals België, de capaciteit voor sneltests wel snel opvoeren. “In Nederland lukt dat maar niet. We moeten ons bevrijden uit de trage testklem die Nederland nu in zijn greep houdt.” Hij pleit ervoor iemand vrij te maken die zich alleen maar bezighoudt met zoveel mogelijk sneltesten in te kopen.”

Zoals eerder Feike Sybesma werd belast met de aankoop van beschermende kleding en materialen. Er is geen tijd meer te verliezen.” (ANP)