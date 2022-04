CNV schiet vertrekkende medewerkers Covidlijnen te hulp

Op dit moment zijn nog ruim 10.000 werknemers doende met het plannen van test- of vaccinatieafspraken. De GGD maakt hiervoor gebruik van de diensten van contactcenters, die hiervoor dan weer uitzenders inschakelen. “‘We zien nu dat de werkzaamheden voor de GGD in rap tempo worden afgeschaald”, zegt Rémy Biesmans, bestuurder bij CNV Vakmensen. “Mensen krijgen te maken met minder uren of beëindiging van hun contract. Dat was natuurlijk te verwachten, gezien de fase waarin de coronacrisis zich nu bevindt, maar zo’n contract moet wel op een nette manier worden afgerond.”

Transitievergoeding

Transitievergoedingen en uitbetaling van verlofdagen of vakantiegeld worden nog weleens vergeten, zegt hij. Ook bij ziekte gaat het weleens mis, merkt de bond. “Duizenden werknemers hebben tijdens de coronacrisis uitstekend werk verricht. Zonder hen had de GGD die klus nooit kunnen klaren. Nu is het zaak dat aflopende contracten ook op een nette manier worden afgerond.” (ANP)