CO2-reductietool voor de zorg is vernieuwd

CO2-reductietool is ontwikkeld door het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ). Het EVZ is het kenniscentrum voor het terugdringen van de CO2-uitstoot bij vastgoed in de zorg. De CO2-reductietool is een instrument in Excel dat zorgorganisaties kunnen gebruiken om het effect van maatregelen op hun CO2-footprint en energieverbruik inzichtelijk te maken. De tool is kosteloos te downloaden en gebruiken. Er is een versie voor de curatieve zorg (cure) en één voor de langdurige zorg (care).

Wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen in de tool zijn de nieuwe Erkende Maatregelen (EML 2023), zo is te lezen op de website van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), die dit duidt voor zijn leden. “Je kunt maatregelen nu verdelen over huurder en verhuurder. Daarnaast zijn er nieuwe prestatie-indicatoren op basis van WEii en de CO 2 -emissies van de bouw van nieuwbouw. Ook is de vormgeving flink opgefrist en de gebruiksvriendelijkheid verbeterd.”

Klimaatdoelen

In het klimaatakkoord van Parijs zijn doelen voor het maatschappelijk vastgoed opgenomen: 55 procent CO2-emissiereductie in 2030 en 95 procent in 2050. Deze doelen gelden ook voor de zorg. Om deze doelen te behalen hebben de zorgkoepels ActiZ, de Nederlandse ggz, VGN, NVZ en NFU in 2018 de Green Deal duurzame zorg getekend. Om te laten zien dat ze werken aan de klimaatdoelen moeten zorgaanbieders een zogenoemde routekaart voor verduurzaming opstellen.

Volgens VGN heeft een groot deel van de zorgorganisaties inmiddels een eerste versie van de routekaart opgesteld en ingeleverd bij het EVZ. “Met de extra wetgeving in 2023 voor energiebesparing (waaronder Informatieplicht/EED) en de afspraak dat onder andere de DUMAVA-subsidieregeling tot 2030 door blijft lopen, zijn meer maatregelen verplicht én mogelijk. Daarom is het belangrijk dat alle zorgorganisaties vóór 1 januari 2024 een (update van de) routekaart te maken”, aldus VGN.