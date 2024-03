Coa betaalt hoofdprijs voor matige tot slechte zorg asielzoekers

De kosten van de gezondheidszorg voor asielzoekers zijn in 2023 explosief gestegen, met 45 procent. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Coa) betaalde vorig jaar 225 miljoen euro voor medische zorg voor asielzoekers, een plus van 70 miljoen euro ten opzichte van 2022. En dat ligt lang niet alleen aan de groei van het aantal asielzoekers (11 procent).

Dat blijkt uit documenten van het Coa, waarover Trouw beschikt. Die zijn gedeeld met zorgbedrijven in het kader van een nieuwe aanbesteding van de zorg vanaf 1 januari 2026, als de huidige overeenkomst met het bedrijf Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) eindigt. Het gaat om kosten voor de inzet van huisartsen, doktersassistenten, verpleegkundigen en ggz-praktijkondersteuners. Ook apart verzekerde inkoop van ziekenhuiszorg voor asielzoekers of zorg in andere praktijken valt eronder.

Kwaliteit laat te wensen over

Dat het Coa vorig jaar zo veel geld kwijt was aan medische zorg voor asielzoekers ligt gevoelig, want de kwaliteit laat al jaren te wensen over. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelde vorig voorjaar vast dat er ‘forse tekortkomingen in de gezondheidszorg voor asielzoekers’ zijn. (ANP)