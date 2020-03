Coalitie ict-bedrijven helpt ziekenhuizen tegen cyberaanvallen

Interessant voor u

Limburgse coronapatiënten opgevangen in zorghotel Roermond

In Roermond is vrijdag een thuiszorghotel met huisartsenpost geopend voor de regio Noord- en Midden-Limburg. Patiënten met het coronavirus of een mogelijke besmetting worden daar opgevangen door eerstelijnszorgorganisaties. Het Limburgse coronacentrum zit in het Van der Valk Theaterhotel De Oranjerie.