Coalitie sleept NZa voor de rechter

De verzamelde gegevens betreffen onder meer verslavingsproblemen, seksuele kwesties en suïcidale gedachten. Hoewel de gegevens geanonimiseerd zijn, kan identificatie plaatsvinden bij koppeling met andere databanken.

Ondanks beloftes van de NZa om dit niet te doen, bestaan zorgen binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) over privacy- en veiligheidskwesties, zoals datalekken. De NZa is in juli gestart met dataverzameling met als doel van algoritmetraining om zorgvraagvoorspelling te verbeteren en wachtlijsten te verminderen.

Juridische eisers beweren dat deze handeling meerdere juridische onrechtmatigheden omvat en beschuldigen de NZa van ‘richtingloos toezicht’. Zij zien dit beleid als inbreuk op privacyrechten en beroepsgeheimen, wat de basis vormt voor een goede behandeling. De rechtszaak start in september, met de eis om tijdens het proces de dataverzameling van medische informatie te stoppen.

Privacy

De NZa benadrukte onlangs nog dat persoonsgegevens zoals naam, adres en geboortedatum niet worden verstuurd. De gegevens worden ook na twee jaar verwijderd. “Juist om te garanderen dat de privacy van patiënten goed geregeld is, hebben we de uitvraag voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens”. Dat meldde de toezichthouder na kritiek van de Consumentenbond

“Patiënten kunnen ook een beroep doen op een opt-out-mogelijkheid. “Vanaf maart 2022 hebben we zorgaanbieders en brancheorganisaties actief hierover geïnformeerd. Dit is via meerdere kanalen gebeurd, onder meer in een informatiekaart, gesprekken en nieuwsbrieven. In deze gesprekken hebben we afgesproken dat zorgaanbieders zelf hun patiënten informeren.”