Codewoord ‘masker 19’ voor hulp bij huiselijk geweld

De angst is dat het huiselijk geweld zal toenemen, omdat veel mensen in verband met de maatregelen tegen het coronavirus thuiszitten, maar daar is nog geen bewijs voor. Het codewoord moet een uitkomst bieden aan slachtoffers die thuis niet kunnen bellen om het geweld te melden.

“Als je thuis niet veilig bent, is dit natuurlijk een extra moeilijke fase”, aldus minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Het codewoord komt er om de drempel om huiselijk geweld te melden zo laag mogelijk te houden. “Het is een extra mogelijkheid om te helpen.”

In een aantal Europese landen zoals Frankrijk en Spanje wordt het codewoord op deze manier al met succes gebruikt. “Dit is een beproefde praktijk. Dat is de reden dat we hebben gezegd dat we moeten aansluiten en leren van die praktijk in het buitenland”, aldus de bewindsman.

Het codewoord komt er door samenwerking tussen het ministerie van Volksgezondheid, hulporganisatie Veilig Thuis en de bond van Nederlandse apothekers KNMP. Alle apotheken werken mee aan de procedure met het codewoord, dat vanaf deze maand gebruikt kan worden. (ANP)