Cofinimmo koopt nog te bouwen kliniek Tergooi

Cofinimmo heeft een terrein op zorgcampus Monnikenberg in Hilversum aangekocht. Op het terrein zal een zorgkliniek van ziekenhuis Tergooi verrijzen. De vastgoedinvesteerder steekt 30 miljoen euro in het project. Met het Tergooi is een huurovereenkomst voor twintig jaar gesloten.

In het gebouw, van zo’n zevenduizend vierkante meter, zullen verschillende acute zorgdepartementen (oogheelkunde, dermatologie, plastische chirurgie, KNO, kaakchirurgie), een behandel- en diagnosecentrum en de kantoren van de ondersteunende afdelingen van Tergooi gehuisvest worden. De bouw gaat begin juni van start en de oplevering is voorzien in de loop van 2023

Het ontwerp van de zorgkliniek werd door Wiegerinck Architecten gerealiseerd en sluit aan bij het kernziekenhuis, zo laat Cofinimmo weten. De ingang van de zorgkliniek, de parkeergarage en de hoofdingang van ziekenhuis Tergooi zullen met elkaar verbonden worden door een centraal (groen) plein.

Tergooi ontstond in 2006, met de samensmelting van twee regionale algemene ziekenhuizen van het Gooi. De ziekenhuisorganisatie heeft nu drie vestigingen, in Hilversum, Blaricum en Weesp. Het partnerschap tussen Cofinimmo en Tergooi ging van start in juli 2019 bij de verwerving het ‘Regionaal Medisch Centrum Tergooi’ in Weesp.