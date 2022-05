Cofinimmo koopt woonzorgcentrum Woensdrecht

De internationale zorgvastgoedinvesteerder Cofinimmo heeft het perceel in Hoogerheide verworven waar nu een woonzorgcentrum gebouwd wordt. Stichting tanteLouise gaat daar zorg leveren.

Dat meldt Cofinimmo in een persbericht. De totale investering bedraagt ongeveer 26 miljoen euro, voor zowel de grond als het werk. Het zorgcomplex wordt voor tenminste twintig jaar verhuurd aan tanteLouise. Het centrum in Hoogerheide, gemeente Woensdrecht, krijgt een oppervlak van 7400 vierkante meter. Dat biedt ruimte aan 138 bedden plus een dagopvang.

Cofinimmo laat de werkzaamheden uitvoeren in het kader van een turnkey project. De bouwwerkzaamheden zijn in januari van start gegaan. De oplevering van het woonzorgcentrum staat gepland voor het eerste kwartaal van 2024.