‘Zuyderland discrimineerde en handelde onzorgvuldig’

De klacht werd ingediend door een man die in 2013 is geopereerd in het Zuyderland-ziekenhuis in Heerlen. Wegens aanhoudende pijn wordt hij vervolgens nog een aantal keer opgenomen in hetzelfde ziekenhuis. Het duurt vier jaar voor er bij een kijkonderzoek een lichaamsvreemd voorwerp wordt aangetroffen in het lichaam van de man.

Discriminerende opmerkingen

De patiënt zegt dat het personeel van Zuyderland regelmatig discriminerende opmerkingen maakte, die hem de indruk gaven dat zijn pijn en angst niet serieus werd genomen. Dat zou komen door zijn medische voorgeschiedenis, aangezien de man eerder psychiatrische klachten had. Zo suggereerde de behandelend chirurg dat de man het lichaamsvreemde voorwerp zelf anaal heeft ingebracht en de pijn dus aan zichzelf te wijten had. Later bleek dit niet het geval te zijn.

Klacht en schadevergoeding

Door de psychiatrische voorgeschiedenis heeft Zuyderland niet de juiste medische keuzes gemaakt, stelt de man. Hij diende een discriminatieklacht in bij Zuyderland, maar kreeg daar nooit een inhoudelijke reactie op. Ook diende hij een verzoek voor een schadevergoeding is en een aansprakelijkheidsstelling voor de materiële en immateriële schade als gevolg van de medische fout.

De perken te buiten

In 2022 oordeelde de Geschillencommissie Ziekenhuizen al dat de klacht van de man gegrond is. Het College voor de Rechten van de Mens sluit zich daarbij aan en stelt vast dat het ziekenhuis zicht schuldig heeft gemaakt aan “verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte”. De aangehaalde opmerking van de chirurg ging volgens het college “zodanig de perken van een goede arts-patiënt relatie te buiten, dat het niet anders kan dan dat verzoeker door zijn medische voorgeschiedenis als minderwaardig wordt weggezet en in een negatief daglicht is geplaatst.” Verder verwijt het college het ziekenhuis dat de ingediende klacht niet zorgvuldig is behandeld.