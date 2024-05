Coloriet gaat ook derde woonzorgcomplex in Zeewolde betrekken

Heijmans Huizen en Woonpalet hebben op 29 april een intentieovereenkomst ondertekend om het woonzorgcomplex De Werf in de Polderwijk te realiseren. Het gaat om de ontwikkeling van circa 45 zorgappartementen, inclusief ondersteunende zorgvoorzieningen.

Ramon Vos, manager vastgoed bij Woonpalet: “We ontwikkelen De Werf met Heijmans Huizen en Coloriet. We kiezen hier heel bewust voor omdat we ook met hen woonzorgcomplexen Cheops en Gizeh – beide in het centrum van Zeewolde – realiseerden. Onze samenwerking heeft zich in die complexen al bewezen. We spreken elkaars taal en door slim gebruik te maken van de gezamenlijke ervaring die we op dit vlak hebben, kunnen we van De Werf het woonzorgcomplex maken dat Zeewolde nodig heeft; een betaalbaar, duurzaam en goed thuis voor mensen die intensieve zorg nodig hebben.”

Planning

Dit project bevindt zich nu nog in de schetsfase. Partijen koersen erop de bouw van De Werf eind 2025 te kunnen starten.