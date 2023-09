Coloriet start mbo-leerteam met Firda 

Het leerteam wordt gevestigd op de tweede etage van Coloriet Laarstaete. Hier bieden studenten van verschillende niveaus, onder begeleiding, zorg aan de bewoners.

Met het leerteam willen Coloriet en Firda een plek bieden aan studenten en zij-instromers om het werken in de zorg extra aantrekkelijk te maken, zo laat de organisatie weten. “Zo kunnen zij werken en leren combineren, waardoor ze al met veel ervaring hun opleiding afronden. Hiernaast willen Coloriet en Firda met dit team inspelen op de uitdagingen op de arbeidsmarkt voor zorgprofessionals en de toename van het aantal ouderen in de toekomst.”

“In het leerteam is ruimte voor ongeveer 14 studenten die minimaal in hun tweede leerjaar zitten van een zorgopleiding op niveau 2, 3 of 4”, geeft Euryanthe Breeveld, teamleider Firda, aan. “Naast het werken op de afdeling krijgen ze les in een uitdagende leeromgeving op de afdeling in Laarstaete zelf.”

De studenten worden begeleid door gediplomeerde verzorgenden en verpleegkundigen van Coloriet. Daarnaast worden ze ondersteund door het multidisciplinaire team van gekwalificeerde en betrokken medewerkers van Coloriet Laarstaete.