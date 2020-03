Combée alweer weg bij NZa

Interessant voor u

Decaan ESHPM treedt terug na klacht grensoverschrijdend gedrag

Een decaan van de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) is voorlopig terug getreden naar aanleiding van een klacht over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat bevestigt een woordvoerder van de universiteit na berichtgeving door RTV Rijnmond.