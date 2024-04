Commissie onder Tamara van Ark toetst uitvoering Hervormingsagenda

Een commissie van deskundigen gaat het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten adviseren over de uitvoering van de het hervormingsplan voor de jeugdzorg, de Hervormingsagenda Jeugd. De commissie is op 2 april ingesteld.

Voormalig minister voor Medische Zorg Tamara van Ark is voorzitter van de commissie. De andere leden zijn Han Polman, Onno de Zwart, José Lazeroms en Bernard ter Haar.

Gewenste effect

De commissie van deskundigen volgt de uitvoering van de Hervormingsagenda. Ook bekijkt de commissie of de Hervormingsagenda het gewenste effect bereikt. Als dat niet het geval is, adviseert zij over mogelijkheden om bij te sturen. Begin 2025 komt de commissie met een tussentijdse evaluatie van de uitvoering van de Hervormingsagenda.