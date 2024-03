Commissie-Samsom wil verder met concentratie kinderhartchirurgie

De Begeleidingscommissie concentratie van kinderhartchirurgie, of kortweg commissie-Samsom, is op 13 april 2023 ingesteld door oud-minister Ernst Kuipers van VWS. De commissie kreeg de taak om de umc’s te begeleiden met het uitvoeren van het besluit van Kuipers om de kinderhartchirurgie te concentreren naar Rotterdam en Groningen. Daarvoor kregen de umc’s 2,5 jaar van de oud-minister. De umc’s die zorg kwijt zouden raken – LUMC en UMC Utrecht – zouden in die periode compensatie moeten krijgen via ‘mitigerende maatregelen’.

Impasse kinderhartchirurgie

Maar zover is het nooit gekomen, omdat de rechter het besluit van Kuipers heeft vernietigd op 11 januari 2024. De problematiek die de aanleiding vormde voor de discussie over de kinderhartchirurgie ligt ook na de rechterlijke uitspraak van 11 januari echter onveranderd op tafel, constateert Samsom. “Het draait om het toekomstbestendig maken van de kinderhartchirurgie, het borgen en verhogen van de kwaliteit en het oplossen van de personeelsschaarste. De IGJ heeft zich daar ook al diverse malen over uitgelaten. Er is een relatief klein aantal zorgprofessionals dat een klein volume aan hoogcomplexe ingrepen doet. Dat is niet houdbaar voor de lange termijn.”

Commissie-Samsom gaat verder?

De enige manier om de huidige impasse te doorbreken is via gesprekken aan een nieuwe overlegtafel met de betrokken patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen, umc’s en zorgverzekeraars, onder regie van VWS, stelt Samsom. Dat heeft de commissie ook geadviseerd aan de nieuwe demissionaire minister voor Medische Zorg, Pia Dijkstra. Samsom is bereid die taak op zich te nemen: “Concentratie hoogcomplexe zorg los je niet op in de rechtszaal.”

Lees op Zorgvisie het volledige interview met Melvin Samsom: Commissie-Samsom wil impasse kinderhartchirurgie doorbreken met overlegtafel.