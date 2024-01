Communitiy Care-beweging moet ouderen langer thuis laten wonen

Zestig organisaties in Zuid-Limburg werken samen om ouderen langer thuis te laten wonen. De organisaties werken samen in Community Care. Deze beweging, opgestart in mei 2022, heeft als doel ouderen acht tot twaalf maanden langer thuis te kunnen laten wonen. Dat moet een zorginfarct in de toekomst voorkomen.

In Zuid-Limburg wordt onderzocht of Community Care het antwoord kan zijn op de grote uitdaging die de ouderenzorg te wachten staat. Huisartsen, gemeenten, mantelzorgers, vrijwilligers, woningcorporaties, verenigingen, seniorenraden, welzijns-en onderwijsinstellingen werken daarbij samen. Zij krijgen daarvoor subsidie van ZonMw en zorgverzekeraar CZ.

Community Care

Community Care is in mei 2022 begonnen in drie proeftuinen in Heerlen, Valkenburg en Maastricht. Zorgorganisatie Sevagram is de aanjager. In wijken en lokale gemeenschappen wordt ingezet op samenredzaamheid, op sociale participatie, op zelfredzaamheid en op het tegengaan van eenzaamheid.

Projectcoördinator Bianca Bertram van de proeftuin Valkenburg: “Willen we dat mensen langer en fijner thuis blijven wonen, dan moeten we intensief samenwerken met zijn allen. Met alles en iedereen die op welke manier dan ook kan bijdragen. Zorgcentrum Oosterbeemd fungeert daarbij als ontmoetingsplek voor de hele gemeenschap.”

Beweging

Bestuursvoorzitter Pim Steerneman: “We zijn begonnen omdat we alleen samen in Zuid-Limburg nog het verschil kunnen maken. Dat er nu al zestig organisaties meedoen, laat zien dat iedereen dat zo voelt. Het mooie is dat veel projecten vanuit de praktijk worden aangesloten. Er is een beweging op gang gekomen. Heel bemoedigend. Ik roep iedereen op aan te sluiten.”