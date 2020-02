Computermodel beperkt risico’s bij zwangerschap

Een computermodel dat inschat hoeveel risico aanstaande moeders lopen op zwangerschapscomplicaties, is erg succesvol. Dat staat in een promotieonderzoek van Pim van Montfort, meldt het Maastricht UMC+.

Het model brengt vroegtijdig individuele zwangerschapsrisico’s in kaart. Vrouwen worden bekeken op zaken als leefstijlaspecten, bloeddruk en bmi. Vervolgens geeft het model advies op maat. Zo krijgt iemand die bijvoorbeeld een verhoogde kans heeft op zwangerschapsvergiftiging aspirine of calciumsupplementen voorgeschreven.

Kostenbesparing

Het model wordt in heel Limburg gebruikt. Data van ongeveer 800 zwangeren heeft uitgewezen dat het model zorgt voor een daling van 45 procent van het risico op ernstige complicaties bij de eerstgeboren baby, aldus het onderzoek. Ook leidt het model tot kostenbesparingen. Alleen al in Limburg gaat het om 22 miljoen euro per jaar, aldus het onderzoek. (ANP)