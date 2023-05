Concrete maatregelen voor de zorg blijven uit in klimaatplan

Het kabinet heeft een omvangrijk plan gepresenteerd met maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland te verlagen, maar concrete maatregelen voor de zorg ontbreken nog. Naast deze maatregelen werkt VWS aan “integrale programma’s” voor verduurzaming van de zorg, valt te lezen in de Kamerbrief van Jetten.

De maatregelen die VWS zal presenteren zijn gericht op “een passende mix van normering, beprijzing aanvullende instrumenten om de verduurzaming in deze sectoren te versnellen en voor gezamenlijke financiering vanuit de sector, het ministerie van VWS en het Meerjarenprogramma Klimaatfonds 2025”.

Meer duidelijkheid

Minister Ernst Kuipers vertelde in maart dat in het voorjaar meer duidelijkheid komt over hoe verduurzaming in de zorg verder gefinancierd kan worden. De vraag is onder meer op wat voor bedrag zorginstellingen aanspraak kunnen maken uit het Klimaatfonds, het vehikel van het kabinet waarmee de klimaatdoelstellingen gehaald moeten worden.

