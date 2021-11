Conny Helder over personeelscrisis ouderenzorg: ‘Zonder innovatie is verschraling onvermijdelijk’

Conny Helder werd tijdens de eerste corona-uitbraak plotseling namens ActiZ boegbeeld van de ouderenzorg. Zelf in het middelpunt staan is echter niet het doel. Ze wil liever overtuigen met argumenten en mooie voorbeelden, vertelt ze in Skipr Quarterly . Dat laatste probeert ze te doen met tanteLouise.

Door Joost Bijlsma

Met deze Brabantse aanbieder van ouderenzorg heeft de bestuursvoorzitter echt de ambitie voorop te lopen in vernieuwende zorg. En dat niet alleen. Ze zet alles op alles om collega-bestuurders mee te krijgen in dit streven. Met als hoger doel: de ouderenzorg verbeteren en sexy maken, vooral voor een nieuwe generatie werkers. Dat is hard nodig. Want de coronacrisis gaat naadloos over in een personeelscrisis.

Bij haar start bij Tante Louise valt het Helder op dat het innovatieverhaal vooral aan de buitenwereld wordt verteld. Terwijl intern lang niet iedereen op de hoogte is van die innovaties en het waarom. Ze vindt het belangrijk dat medewerkers weten waarom de organisatie innoveert en zelf de voordelen ervan zien. “We zijn dat in alle teams gaan uitleggen. Bovendien zijn we Tante’s Zorglab gestart. Elke medewerker heeft een dag extra onderwijstijd gekregen. Daarmee kunnen ze zelf of met hun team een probleem oplossen in ons zorglab.” Medewerkers op de werkvloer weten volgens Helder het beste welke innovaties werken en welke niet. “Een voorbeeld is de BedSense, een sensor die inzicht geeft in het slaapgedrag. Die pikte ik er zelf niet direct uit. Gelukkig deden onze verpleegkundigen dat wel.” En de BedSense blijkt erg populair zowel bij medewerkers als bij ouderen. “Tegen het vooroordeel in hebben ouderen vaak grote belangstelling voor ict-toepassingen.”

Helder is er heilig van overtuigd dat innovatie een hoofdrol moet spelen bij de bestrijding van de personeelscrisis. Die verdiept steeds verder dankzij een slinkend arbeidsaanbod en een groeiende zorgvraag. “Zonder innovatie is verschraling onvermijdelijk”, gelooft ze. Nieuwe technologie, zoals slim incontinentiemateriaal, kan arbeidsbesparend werken en het werk aantrekkelijker maken. Terwijl meer aandacht voor preventie de vraag naar zorg kan verlagen. Voor snelle innovatie zullen organisaties wel krachten moeten bundelen en kennis delen. Iets wat tanteLouise via het initiatief Anders Werken in de Zorg probeert te bewerkstelligen. “Het helpt onvoldoende als wij alleen fte’s besparen.”

Gevolgen crisis

Nu het stof van de coronacrisis neerdaalt, maakt Helder zich zorgen over hoe het verder gaat. Ze merkt dat de sector zucht onder de gevolgen. “Medewerkers zijn moe. Je kunt ze bijna niet belasten met extra dingen, zoals het invoeren van innovaties.” Dat de bereidheid om aan innovaties mee te werken afneemt, merkt ze ook bij de collega-organisaties die meedoen met Anders Werken in de Zorg. Zolang boven de markt blijft hangen of de overheid dit programma ondersteunt, neemt de onzekerheid toe. Ze ergert zich in dat licht aan de trage kabinetsformatie. “Ondertussen praat ik mij de blaren op mijn tong om de deelnemers aan Anders Werken aan boord te houden.”

Versnelling in bouw

Helder kijkt reikhalzend uit naar nieuw kabinetsbeleid. Ze pleit voor een ruimhartige ondersteuning bij het wegwerken van de tekorten op de arbeidsmarkt. Ook is versnelling in de bouw van meer voorzieningen voor ouderen noodzakelijk. Dat gaat nu tergend traag, merkt ze bij tanteLouise. “Terwijl wij de grond, financiers en goede plannen hebben, schiet het niet op. Allerlei administratieve obstakels en regels zetten daar de rem op. Een voorbeeld is ons oude zorgcentrum St. Elisabeth in Halsteren. Dit mogen we niet slopen vanwege twee vleermuizen die inmiddels onvindbaar zijn. Een ander voorbeeld is zorgcomplex ’t Ketrientje in Bergen op Zoom. Daar kunnen we een gevel uit 1929 niet slopen omdat enkele burgers dat een slecht idee vinden. Ik gun iedereen zijn recht, maar het is tergend dat je zo afhankelijk bent van trage procedures.”

Samenhang van maatregelen

Het beleid van de ouderenzorg moet uit de sfeer van de politieke korte termijn, vindt ze. “Er is geld nodig om de mensen te werven en te binden, maar ook geld om te bouwen, te innoveren en de ouderenzorg radicaal anders te organiseren.” Ze pleit voor het ongemoeid laten van de normatieve huisvestigingscomponent en voor honderd procent-tarieven. Cruciaal is volgens haar dat de overheid ruimte schept om te investeren in de arbeidsmarkt, woningen én technologie. “Bij ActiZ zeggen we: goed ouderenbeleid draait om een samenhang van maatregelen. Innovatie, bouw en arbeidsmarkt hebben allemaal met elkaar te maken. Zo zijn nieuwe gebouwen geschikter om innovatieve technologie in te voeren en dat maakt onze sector weer aantrekkelijker voor talent.”

Preventie van dementie

Hoe het ook afloopt in Den Haag, tanteLouise blijft werken aan innovaties die de zorg verbeteren en het werk aantrekkelijker maken. Helder verwacht zelf erg veel van de behandeling en preventie van dementie. Haar organisatie heeft op dit punt veel kennis ontwikkeld en deelt deze in een duurzame coalitie met verzekeraar CZ. Grote verbeteringen zijn hier nog mogelijk en aanstaande, verwacht ze. “Over dementie wordt steeds meer bekend. Zo weten we dat je dementerenden zelfredzamer en actiever maakt door het brein te stimuleren. Als dat werkt, weet je ook wat je zou kunnen bereiken als je tien jaar eerder begint. Wij zijn ervan overtuigd dat je dementie kunt afremmen. Mogelijk kun je de negatieve gevolgen van de ziekte zelfs voorkomen door het trainen van cognitieve reserve.” Tante Louise laat volgens Helder nu al zien dat dementerenden in bepaalde gevallen terug naar huis kunnen. “Het komt voor dat mensen die wij in ontredderde toestand opnemen toch weer opknappen.” Ze gelooft dat hier ook de aantrekkingskracht van werken in de ouderenzorg ligt. “Het is geweldig om bij te dragen aan meer kwaliteit aan het einde van het leven. Als dat niet sexy is…”

Het hele interview met Conny Helder is nu te lezen in Skipr Quarterly