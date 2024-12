Conny Helder wordt lid raad van toezicht bij Mijzo

Conny Helder treedt per 19 december toe tot de raad van toezicht van vvt-organisatie Mijzo. De benoeming is voor een periode van vier jaar.

Helder was van 2022 tot 2024 minister voor Langdurige Zorg en Sport en in 2024 minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Eerder was ze bestuurder bij ActiZ, de branchevereniging voor zorgorganisaties vooral actief in de ouderenzorg. Ze was bestuursvoorzitter van de Stichting Gezondheidscentra Eindhoven en van de ouderenzorgorganisatie tanteLouise in Bergen op Zoom.

Met andere leiders van Noord-Brabantse zorgorganisaties richtte Helder in 2020 na de uitbraak van corona het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg (RONAZ) op. Ze was ook de grondlegger van Anders Werken in de Zorg. Oorspronkelijk startte Helder als operatieassistent in Den Haag, maar al snel ging zij aan de slag in het management van ziekenhuizen in Den Haag, Amsterdam en bij het UMC in Utrecht.