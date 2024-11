Conny Helder wordt nieuwe voorzitter accreditatiecommissie NVZD

Conny Helder wordt per 1 januari 2025 aangesteld als nieuwe voorzitter van de accreditatiecommissie van de NVZD, de vereniging van bestuurders in de zorg.

Helder was minister voor Langdurige Zorg en Sport in het Kabinet-Rutte IV en werkte daarvoor als bestuurder bij ActiZ en ouderenzorgorganisatie TanteLouise.

De accreditatiecommissie voor zorgbestuurders is ingesteld door de NVZD – Vereniging van bestuurders in de zorg. Deze onafhankelijke commissie neemt het besluit tot accreditatie van zorgbestuurders. De accreditatiecommissie voorziet in haar eigen samenstelling. De huidige leden zijn Aukje Nauta en Lidy Hartemink. Helder volgt Paul Schnabel op, wiens tweede termijn per die datum afloopt.