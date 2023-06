Consultatiefunctie ggz per 1 januari 2024 vergoed

Conny Helder, minister van Langdurige zorg, geeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de aanwijzing om de consultatiefunctie ggz per 1 januari 2024 in het leven te roepen. De consultatiefunctie, die de samenwerking tussen de ggz en het sociaal domein versterkt, is hiermee de eerste landelijke domeinoverstijgende vergoeding. “Dit is een mooie stap die we samen met de betrokken partijen hebben kunnen zetten richting het realiseren van deze IZA-afspraak”, meldt Helder in een Kamerbrief .

Bekostiging van de consultatiefunctie ggz was al in het hoofdlijnenakkoord ggz 2019-2021 opgenomen. De functie voorziet erin dat professionals in het sociaal domein professionals in de geneeskundige ggz kunnen bevragen, zodat (zwaardere) zorg wordt voorkomen. “Tot dusver lukte die samenwerking vaak niet, vanwege het ontbreken van een adequate bekostiging binnen de ggz”, aldus Helder.

Bekostiging

De bekostiging van de domeinoverstijgende consultatiefunctie ggz moet de samenwerking tussen het sociaal domein en de geneeskundige ggz versterken. Met een aparte prestatie kan de professional in het sociaal domein gemakkelijker een ggz-professional consulteren en weet de professional in het sociaal domein sneller hoe deze verder kan met de cliënt. “In dit kader is in het IZA afgesproken dat voor de consultatiefunctie wordt toegewerkt naar een aparte declarabele prestatie per 2024. Ik ben verheugd dat we samen met de betrokken partijen een volgende stap hebben kunnen zetten in het behalen van deze afspraak”, meldt de bewindsvrouw.

De NZa concludeert dat voorgestelde lumpsumafspraken (een totaalbedrag) op basis van een aparte prestatiebeschrijving met een vrij tarief de beste bekostigingswijze is. “Kenmerkend voor de inkoop is deze regionaal vorm te geven zodat de consultatiefunctie aansluit bij de behoefte in de regio en de behoefte van gemeenten binnen de regio.” Verzekeraars vergoeden de consultatie van ggz-professionals door gemeenteambtenaren vanaf 1 januari 2024 niet per casus, maar periodiek. “De kosten van de consultatiefunctie moeten worden opgevangen binnen het in het IZA afgesproken macrokader voor de ggz”, schrijft Helder.

Monitoring

De bekostiging van de consultatiefunctie ggz met een vrij tarief is nieuw. Daarom geeft Helder de NZa de opdracht om de ontwikkelingen de komende drie jaar te monitoren. De monitoring zal onder meer betrekking hebben op het aantal aanbieders waarbij de consultatiefunctie wordt ingekocht, de kosten van de consultatiefunctie en de administratieve lasten. “Daarnaast vind ik het belangrijk dat de consultatiefunctie wordt geëvalueerd. De evaluatie moet antwoord geven op de vraag of de bekostiging heeft bijgedragen aan de domeinoverstijgende samenwerking. Deze evaluatie zal ik over drie jaar laten uitvoeren”, meldt Helder.