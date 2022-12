Consumentenbond: aanpassing vergoeding ggz- en wijkzorg in strijd met wet 

Zorgverzekeraars handelen tegen de Zorgverzekeringswet als zij tornen aan de vergoedingen voor ggz- en wijkzorg. Dat stelt de Consumentenbond maandag 5 december in een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. De Consumentenbond vindt dat een beperking de consumentenpositie in de zorg verder verzwakt en vraagt de Tweede Kamer om in te grijpen.

Het aantal restitutiepolissen, met volledige keuzevrijheid voor consumenten, neemt in 2023 sterk af. Deze worden vervangen door combinatiepolissen, die ggz- en wijkzorg niet volledig vergoeden als er geen contract is met de zorgverlener. De Consumentenbond vindt dat onacceptabel. “Hierdoor ontstaat een belemmering voor consumenten om naar de zorgverlener van hun keuze te gaan en tast dus het principe van vrije artsenkeuze aan”, aldus Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond.

Wettelijke informatieplicht

De Consumentenbond heeft meer fundamentele kritiek op zorgverzekeraars en heeft die eerder al gedeeld met minister Kuipers (VWS). Zo houden zorgverzekeraars zich volgens de Consumentenbond al jaren niet aan hun wettelijke informatieplicht. “In het overstapseizoen, dat begint op 12 november, ontbreekt nog veel informatie die consumenten nodig hebben om een passende zorgverzekering te kunnen kiezen. In veel gevallen is bijvoorbeeld nog niet duidelijk welke zorgverleners een contract hebben met een zorgverzekeraar”, aldus de bond.

In gesprek met VWS

Het verder ‘tornen aan de vergoedingen’ schiet ook in het verkeerde keelgat van de Consumentenbond. Molenaar: “Wij hebben de minister gevraagd maatregelen te nemen en we zijn hierover al enige tijd in gesprek met VWS. Ook zullen we dit bespreken met toezichthouder NZa.” Vandaag vraagt de Consumentenbond de Kamer tijdens een rondetafelgesprek om in te grijpen .