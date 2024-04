Consumentenbond dient handhavingsverzoek tegen zorgverzekeraars in bij NZa

De Consumentenbond wil dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) harder ingrijpt bij de lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en heeft daarom bij de NZa een handhavingsverzoek tegen zorgverzekeraars ingediend. Volgens de bond hadden eind januari duizenden psychologen en psychiaters geen contract met één of meerdere zorgverzekeraars, terwijl zo’n 100.000 verzekerden wachten op een ggz-behandeling.

Volgens de Treeknorm is de maximale wachttijd tussen aanmelding voor ggz-zorg en behandeling veertien weken. In december 2022 stond meer dan de helft van de wachtenden al langer op die wachtlijst.

Meer zorg inkopen

In 2023 constateerde de NZa dat het aantal wachtenden niet daalde. Begin maart spoorde de NZa de vier grootste verzekeraars daarom formeel aan hun zorgplicht over de wachtlijsten te verbeteren. De NZa controleert daarbij volgens de bond vooral de wachtlijstbemiddeling, maar moet juist afdwingen dat zorgverzekeraars meer zorg inkopen.

“Ondanks de enorme wachtlijsten hebben verzekeraars slechts de helft van de beschikbare ggz-zorgaanbieders gecontracteerd. Bovendien geldt voor de gecontracteerde aanbieders vaak ook nog een omzetplafond. Hierdoor nemen de wachtlijsten niet af, maar worden ze alleen maar langer”, reageert Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond. “De NZa constateert al jarenlang dat er problemen zijn met de wachttijd, maar heeft lang niets van zich laten horen. Ook ziet de toezichthouder niet hoeveel zorg zorgverzekeraars inkopen.”

Juridische stappen

De bond heeft de minister diverse malen ’tevergeefs’ aangesproken over de problematiek in de ggz. “Aangezien zorgverzekeraars momenteel hun zorgplicht niet nakomen, kunnen we niet anders dan overgaan tot juridische stappen. Te beginnen met een handhavingsverzoek. De wachttijden moeten zo snel mogelijk terug binnen de Treeknormen.”